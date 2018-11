POL-NOM: Fahren ohne erforderliche Fahrerlaubnis

Northeim (ots) - 37154 Northeim, Göttinger Straße, Samstag, 10.11.2018, 00:15 Uhr

Northeim (gro)

Am Samstag, gegen 00:15 Uhr, bemerkte eine Funkstreifenwagenbesatzung in der Göttinger Straße ein Kleinkraftrad, welches ca. 45 km/h fuhr. Bei einer Kontrolle gab der Fahrzeugführer, ein 17-jähriger Northeimer, jedoch an, nur eine Mofaprüfbescheinigung zu besitzen. Ein Ermittlungsverfahren wegen Fahren ohne erforderliche Fahrerlaubnis wurde eingeleitet, das Kleinkraftrad wurde sichergestellt.

