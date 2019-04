Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Schwelm- Unter Alkoholeinfluss Verkehrsunfall verursacht

Schwelm (ots)

Am Samstagnachmittag fuhr ein 26-jähriger Schwelmer mit seinem Fiat Punto auf der Straße Am Ochsenkamp in Richtung Barmer Straße. Während der Fahrt verlor er die Kontrolle über sein Fahrzeug, geriet zunächst auf eine Verkehrsinsel mittig der Fahrbahn und stieß weiter gegen einen am rechten Parkstreifen abgestellten Anhänger und eine Laterne. Bei der Unfallaufnahme stellten die Beamten fest, dass der Fahrer deutlich unter Alkoholeinfluss stand. Er wurde zur Polizeiwache in Ennepetal gebracht, wo ihm eine Blutprobe entnommen wurde. Der Führerschein wurde sichergestellt.

