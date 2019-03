Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Verkehrsunfallflucht

Lambsheim (ots)

Am 29.03.2019 zwischen 07:30 Uhr und 07:45 Uhr streift ein derzeit unbekannter Verkehrsteilnehmer einen auf dem Parkplatz vor der Sparkassenfiliale in der Mühltorstraße geparkten weißen Nissan Quashqai und entfernt sich hiernach unerlaubt von der Unfallstelle. An dem Nissan entsteht ein Sachschaden von ca. 1.000,- EUR.

Hinweise bitte an die Polizeiwache Maxdorf unter 06237/934-100 bzw. die Polizeiinspektion Frankenthal unter 06233/313-0.

