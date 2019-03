Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Verkehrsunfall

Maxdorf (ots)

Am 30.03.2019 gegen 15:15 Uhr kommt es an dem Kreisverkehr L 527 / K 2 / Im Reff in Maxdorf zu einem Verkehrsunfall. Der Fahrer eines Renault Twingo fährt im Kreisverkehr auf einen vorgeblich wegen eines Radfahrers abbremsenden Opel Astra auf. Es entsteht ein Sachschaden in Höhe von insgesamt ca. 5.500,- EUR. Die Angaben der Unfallbeteiligten hinsichtlich des Unfallhergangs divergieren. Es werden daher Unfallzeugen gesucht.

Hinweise bitte an die Polizeiwache Maxdorf unter 06237/934-100 bzw. die Polizeiinspektion Frankenthal unter 06233/313-0.

