POL-D: Demonstrationsgeschehen in der Landeshauptstadt

Düsseldorf (ots) - Demonstrationsgeschehen in der Landeshauptstadt

Mehrere hundert Menschen demonstrierten heute in der Landeshauptstadt - Veranstaltungsverlauf weitgehend störungsfrei - Geringe Verkehrsbeeinträchtigungen

In der Zeit von 12:30 Uhr bis 17:30 Uhr haben sich heute Demonstranten, aufgerufen durch das Bündnis "Patrioten NRW", am Johannes-Rau-Platz eingefunden. Durch das Bündnis "Düsseldorf stellt sich quer" wurden zwei Gegenveranstaltungen durchgeführt. Der Aufzug der "Patrioten NRW" hatte gegen 15:30 Uhr nach einer Auftaktkundgebung begonnen. Durch Gegendemonstranten kam es hierbei zu vereinzelten Blockadeversuchen, die durch die Polizei unterbunden wurden. Es kam zu kurzfristigen Verkehrsbeeinträchtigungen sowohl des Individual- als auch des öffentlichen Personennahverkehrs. Die Versammlungen waren um 17:30 Uhr beendet; die Teilnehmer verließen ohne weitere Störungen den Veranstaltungsraum. Durch die Polizei wurden zwei Personen in Gewahrsam genommen und insgesamt sieben Strafanzeigen gefertigt.

