POL-NOM: Räuberischer Diebstahl in Bad Gandersheim

Northeim (ots) - Bad Gandersheim, Holzmindener Straße - Donnerstag, 15.11.2018, 17.13 Uhr

BAD GANDERSHEIM (fal) - Am Donnerstag gegen 17.13 Uhr kam es in dem Getränkemarkt an der Holzmindener Straße zu einem Räuberischen Diebstahl.

Kurz vor der Tat betraten drei Männer den Getränkemarkt. Zwei Komplizen verwickelten die 31 Jahre alte Angestellte abseits der Kasse in ein Kundengespräch. Der dritte Täter trat in diesem Moment an die Kasse heran und öffnete diese. Beim Herausnehmen des Bargeldes wurde er von der Angestellten entdeckt. Die 31-Jährige wollte sofort loslaufen, wurde aber von einem der Komplizen am Arm festgehalten. Der Angestellten gelang es sich loszureißen. Der Dieb mit dem Geld flüchtete in Richtung Ausgang und traf hier auf einen 52 Jahre alten Kunden, der sich ihm in den Weg stellte. Der Täter schmiss das Geld auf den Boden und flüchtete mit seinen Komplizen aus dem Geschäft.

Die Täter sind etwa 30 bis 40 Jahre alt und 180 cm bis 190 cm groß. Sie sprachen in gebrochenem Deutsch mit russischem Akzent. Der Dieb des Geldes trug einen grauen Trainingsanzug mit Kapuze und hat schwarze Haare und eine Halbglatze.

Die Bad Gandersheimer Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Hinweise zu den flüchtigen Tätern oder andere sachdienliche Hinweise werden unter der Telefonnummer 05382-919200 entgegengenommen.

