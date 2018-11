POL-NOM: Einbruch in Lagerhalle

Osterode (ots) - Osterode, Lasfelder Straße, 10.11.18, 16.30 Uhr - 15.11.18, 10.15 Uhr

OSTERIDE (US) Der Eigentümer meldete am Donnerstagmorgen einen Einbruch in seiner Lagerhalle. Vor Ort wurde festgestellt, dass die unbekannten Täter die Zugangstür gewaltsam aufgedrückten um sich Zutritt zu verschaffen. Nach Angaben des Eigentümers ist kein Entwendungsschaden entstanden. Die Täter verursachten einen Sachschaden i.H.v. 2000,-- Euro. Hinweise nimmt die Polizei Osterode unter der Tel. 05522/508-0 entgegen.

