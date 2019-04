Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Nach Unfall auf und davon

Northeim (ots)

Northeim, Annastraße, Samstag, 13.04.19, 12.30 Uhr - 12.50 Uhr

Northeim (schw) - Am Samstag, 13.04.19, 12.30 Uhr stellte eine 25-jährige Kraftfahrzeugführerin aus Warburg ihren BMW Mini zum Zwecke der Erledigung von Einkäufen in der Annastraße in Northeim ab. Als sie gegen 12.50 Uhr wieder zu ihrem Pkw zurückkehrte, stellte sie eine Beschädigung am linken Außenspiegel fest. Vermutlich streifte ein bislang unbekannter Verkehsteilnehmer mit seinem Fahrzeug den linken Außenspiegel des ordnungsgemäß am Fahrbahnrand geparkten Pkw BMW Mini und entfernte sich anschließend von der Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Durch den Unfall entstand ein Schaden in Höhe von ca. 200,- EUR Zeugen, die Hinweise zu dem Vorfall geben können, werden gebeten sich mit der Polizei in Northeim in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Northeim

Pressestelle



Telefon: 05551/7005 200

Fax: 05551/7005 250

E-Mail: pressestelle@pi-nom.polizei.niedersachsen.de

http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_northeim/

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell