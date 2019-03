Feuerwehr Gladbeck

FW-GLA: Sturmeinsätze in Gladbeck

Bild-Infos

Download

Gladbeck (ots)

Am Sonntagnachmittag den 10.03.2019 kam es in Gladbeck, wie auch am Vortag, zu einer Vielzahl an Sturmeinsätzen. Die gesamte Feuerwehr Gladbeck arbeitete mehr als dreißig Einsätze innerhalb weniger Stunden ab. Dabei gab es durch herabfallende Äste und entwurzelte Bäume Schäden an Fahrzeugen und Gebäuden. Die Einsätze dauerten bis in die Abendstunden an.(MK)

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Feuerwehr Gladbeck

Einsatzleitdienst

Tel.: 02043 99 - 2362





Telefon: 02043 / 99 - 2362

E-Mail: maik.koschewitz@stadt-gladbeck.de

Original-Content von: Feuerwehr Gladbeck, übermittelt durch news aktuell