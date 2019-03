Feuerwehr Gladbeck

FW-GLA: Wohnungsbrand- Mehrere Personen wurden von der Feuerwehr gerettet

Am Samstag, den 09.03.2019 wurde die Feuerwehr um 19:44 Uhr zu einem Wohnungsbrand in den Buschfortweg gerufen. Es sind mehrere Anrufe bei der Kreisleitstelle Recklinghausen eingegangen, dass noch Personen im Gebäude eingeschlossen sind. Beim Eintreffen der Feuerwehr befanden sich noch sieben Personen im Gebäude. Die Bewohner der Brandwohnung wurden von der Feuerwehr über den Treppenraum und drei Bewohner aus der Dachgeschosswohnung über die Drehleiter gerettet. Insgesamt waren an der Einsatzstelle 14 Personen betroffen. Alle Betroffenen sind vom Notarzt untersucht worden. Zwei Leichtverletzte mussten zum Krankenhaus transportiert werden. Der Brand ist aus noch ungeklärter Ursache im 1. Obergeschoss ausgebrochen, konnte aber frühzeitig gelöscht werden. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Von der Feuerwehr Gladbeck waren die hauptamtliche Wache und die Freiwillige Feuerwehr vor Ort.(DA)

