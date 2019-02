Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Transporter ausgeräumt - Zeugen gesucht!

Otterbach (Kreis Kaiserslautern) (ots)

Auf einen Transporter hatten es Autoknacker in den vergangenen Tagen in Otterbach abgesehen. Am Montagmorgen fiel auf, dass sich unbekannte Täter übers Wochenende in der Ziegelhütterstraße an dem Fiat Ducato zu schaffen gemacht und die hintere Tür aufgehebelt haben. Im Visier hatten die Diebe offenbar das Werkzeug, das auf der Ladefläche lag - sie nahmen alles mit. Der Schaden liegt bei insgesamt mehreren tausend Euro.

Zeugen, denen zwischen Samstagnachmittag, 16 Uhr, und Montagmorgen, 8 Uhr, verdächtige Personen und/oder Fahrzeuge rund um die Ziegelhütterstraße aufgefallen sind, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 / 369 - 2620 bei der Kripo zu melden. | cri

