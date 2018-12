POL-H: Bundesstraße (B) 217: Eine Leichtverletzte nach Überholmanöver - lange Vollsperrung

Hannover (ots) - Am Samstag, 01.12.2018, gegen 08:15 Uhr, ist eine 18-Jährige bei einem Überholvorgang mit ihrem Ford Fiesta auf der B 217 im Bereich Ronnenberg verunglückt und hat dabei leichte Verletzungen erlitten. Die B 217 ist für viereinhalb Stunden in Richtung Ronnenberg voll gesperrt worden.

Bisherigen Erkenntnissen des Verkehrsunfalldienstes Hannover zufolge war die Heranwachsende auf der B 217, aus Springe kommend, in Richtung Ronnenberg unterwegs. In Höhe der Ortschaft Weetzen setzte die Aerzenerin zum Überholvorgang an, um einen langsamen Pkw zu überholen. Dabei übersah sie offenbar den auf dem linken Fahrstreifen und auf gleicher Höhe fahrenden Skoda Octavia eines 50-Jährigen. Um einen Unfall zu verhindern, lenkte dieser sein Fahrzeug auf die Gegenfahrspur. Die junge Frau bemerkte den "Beinaheunfall", lenkte den Fiesta zurück auf die rechte Spur und verlor dabei offenbar die Kontrolle über ihr Auto. Im weiteren Verlauf prallte der Ford gegen die Seitenschutzplanke, wurde zurück auf die Fahrbahn geschleudert und kam dort auf den beiden Spuren in Richtung Ronnenberg zum Stehen. Ein alarmierter Rettungswagen brachte die Leichtverletzte in eine Klinik.

Für die Dauer der Rettungs- und Bergungsmaßnahmen musste die B 217 in Richtung Ronnenberg voll gesperrt. Für viereinhalb Stunden kam es zu Behinderungen. Der Sachschaden beläuft sich nach Schätzungen des Verkehrsunfalldienstes Hannover auf 3 000 Euro. /has

Rückfragen bitte an:



Polizeidirektion Hannover

Pressestelle

Philipp Hasse

Telefon: 0511 109-1042

E-Mail: pressestelle@pd-h.polizei.niedersachsen.de

http://www.pd-h.polizei-nds.de/startseite/

Original-Content von: Polizeidirektion Hannover, übermittelt durch news aktuell