POL-H: Nachtragsmeldung! Hauptbahnhof: Mann bei Streitigkeiten schwer verletzt - Täter sitzt in Untersuchungshaft

Hannover (ots) - Ein 48 Jahre alter Mann ist am Freitag, 30.11.2018, im hannoverschen Hauptbahnhof mit einem 53-Jährigen aus bislang unbekannter Ursache in Streit geraten und hat dabei Stichverletzungen erlitten. Der 53-jährige Angreifer ist nach kurzer Flucht noch auf dem Ernst-August-Platz festgenommen worden (wir haben berichtet).

Am Samstag, 01.12.2018, wurde der Tatverdächtige auf Antrag der Staatsanwaltschaft Hannover einem Haftrichter vorgeführt, der ihn in Untersuchungshaft schickte. /has

Unsere Ursprungsmeldung finden Sie hier: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/66841/4130974

