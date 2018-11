POL-H: Zeugenaufruf: Bewaffneter überfällt Kiosk

Hannover (ots) - Ein Unbekannter hat am Donnerstag, 29.11.2018, einen Kiosk an der Hindenburgstraße in Langenhangen überfallen. Er droht mit Waffen und flüchtet anschließend mit der Beute. Der Verkäufer ist nicht verletzt worden. Die Polizei sucht Zeugen.

Dunkel bekleidet und maskiert betrat am Donnerstagabend gegen 19:00 Uhr ein Mann den Kiosk an der Hindenburgstraße. Dabei hatte er auch eine große Sonnenbrille auf und trug einen dunklen Rucksack bei sich. Der Unbekannte bedrohte den 48-jährigen Verkäufer mit einer Waffe, möglicherweise eine Pistole, und forderte das Opfer im akzentfreien Deutsch auf, Bargeld und Zigaretten herauszugeben. Dabei zückte er zudem ein Messer. Anschließend floh er mit der Beute in Richtung Kurt-Schumacher-Allee. Der Verkäufer wurde nicht verletzt.

Einsatzkräfte der Polizei leiteten umgehend eine Fahndung nach dem etwa 1,75 Meter großen Unbekannten ein. Anhand der Stimme wird sein Alter auf etwa 25 bis 30 Jahre geschätzt. Die Fahndung verlief bislang erfolglos.

Experten des Zentralen Kriminaldienstes haben Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, die Hinweise zum Geschehen oder dem Täter machen können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0511 109-5555 beim Kriminaldauerdienst zu melden. /ahm, now

