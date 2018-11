Cloppenburg/Vechta (ots) - Löningen - Baumaterial gestohlen

Zwischen dem 23. November 2018, 15.15 Uhr und dem 26. November 2018, 08.15 Uhr, entwendete ein bislang unbekannter Täter von einer Baustelle am Windmühlenweg eine Kabeltrommel, Kabel und den Stromstecker eines Betonmischers im Wert von 90 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Löningen (Tel. 05432-9500) entgegen.

Cloppenburg - Glasscheibe einer Schule eingeworfen

Zwischen dem 23. November 2018, 14.00 Uhr, und dem 26. November 2018, 08.00 Uhr, beschädigte ein bislang unbekannter Täter eine Glasscheibe an einer Schule in der Gartenstraße. Es entstand Sachschaden in Höhe von 200 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Cloppenburg (Tel. 04471-18600) entgegen.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

Hendrik Ebmeyer, PK

Pressestelle

Telefon: 04471/1860-103

E-Mail: pressestelle@pi-clp.polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta, übermittelt durch news aktuell