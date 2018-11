Cloppenburg/Vechta (ots) - Cloppenburg - Verkehrsunfallflucht

Zwischen dem 24. November 2018, 18.00 Uhr und dem 25. November 2018, 09.00 Uhr, geriet ein bislang unbekannter Autofahrer auf der Alten Löninger Straße in einer Rechtskurve in der Nähe der Einmündung zur Krapendorfer Kämpe von der Straße ab und beschädigte hierbei die Berme, ein Baustellen- und ein Straßenschild. Anschließend entfernte er sich unerlaubt. Es entstand Sachschaden in Höhe von 500 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Cloppenburg (Tel. 04471-18600) entgegen.

Löningen - Verkehrsunfallflucht

Am Fr., 23. November 2018, in der Zeit von 07.00 Uhr und 12.45 Uhr, war ein Pkw, BMW, Typ 118i, Farbe graumetallic in einer Parkbucht beim Kurt-Schmücker-Platz in Löningen abgestellt. Während der Abstellzeit ist ein bislang unbekannter Kfz.-Führer vermutlich beim Vorbeifahren gegen den ordnungsgemäß geparkten Pkw gestoßen. Dabei entstand ein Schaden an der hinteren Stoßstange in Höhe von 300 Euro. Nach dem entfernte sich der Verursacher unerlaubt von der Unfallstelle. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Löningen (Tel. 05432-9500) entgegen.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

Hendrik Ebmeyer, PK

Pressestelle

Telefon: 04471/1860-103

E-Mail: pressestelle@pi-clp.polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta, übermittelt durch news aktuell