POL-CLP: Pressemitteilung des PK Friesoythe für den nördlichen Landkreis Cloppenburg für Sonntag, 25.11.18

Cloppenburg/Vechta (ots) - Friesoythe - Trunkenheit im Verkehr

Am 25.11.18, um ca. 03.30 h, wurde durch eine Streifenwagenbesatzung der Polizei Friesoythe der Fahrer eines Pritschenwagens auf der Elbestraße in Friesoythe kontrolliert. Der Fahrer viel durch extrem langsame Fahrweise auf. Im Rahmen der Kontrolle wurde festgestellt, dass der 30 -jährige Pole mit Wohnsitz in Friesoythe erheblich unter Alkoholeinfluss stand. Die gemessene Atemalkoholkonzentration betrug 2,07 %o. Eine Blutentnahme wurde angeordnet, der Führerschein sichergestellt.

