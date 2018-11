POL-CLP: Pressemeldungen für den Bereich Cloppenburg 24.-25.11.18

Cloppenburg/Vechta (ots) - Cloppenburg - Trunkenheitsfahrt infolge Alkohol

Am Samstag, 24.11.18, um 10:35 Uhr, befuhr ein 44-Jähriger aus Cappeln mit einem PKW die Sevelter Straße in 49661 Cloppenburg, obwohl er unter dem Einfluss alkoholischer Getränke stand. Ein durchgeführter freiwilliger Test am tragebaren Alkomaten ergab einen Wert von 2,09 Promille. Es erfolgte eine Blutprobenentnahme bei dem Fahrzeugführer. Der Führerschein des 44-Jährigen wurde beschlagnahmt. Außerdem wurde ihm die Weiterfahrt mit fahrerlaubnispflichtigen Kraftfahrzeugen ausdrücklich untersagt. Gegen den 44-Jährigen wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr gem. § 316 StGB eingeleitet.

Cloppenburg - Fahren unter BTM-Einfluss

Am Samstag, 24.11.18, gegen 15:30 Uhr, befuhr ein 34-Jähriger aus Lastrup mit seinem PKW die Molberger Straße in 49661 Cloppenburg, obwohl der Verdacht besteht, dass er unter dem Einfluss von Kokain stand. Es erfolgte eine Blutprobenentnahme bei dem Fahrzeugführer. Außerdem wurde ihm die Weiterfahrt ausdrücklich untersagt. Gegen den 34-Jährigen wurde ein Verkehrsordnungswidrigkeitenverfahren wegen Fahren unter BTM-Einfluss gem. § 24a StVG von der Polizei Cloppenburg eingeleitet.

Cloppenburg - Unfall mit einer leichtverletzten Person

Am Samstag, 24.11.18, um 12:50 Uhr, befuhr ein 59-Jähriger aus Cloppenburg die Höltinghauser Straße in Richtung Höltinghausen. An der Einmündung zum Speckenweg beabsichtigte ein 30-Jähriger, ebenfalls aus Cloppenburg, vom Speckenweg nach links auf die Höltinghauser Straße aufzubiegen. Hierbei übersah er den von links kommenden 59-Jährigen. Es kam zum Zusammenstoß im Einmündungsbereich. Hierbei hat sich der 59-jährige Cloppenburger leicht verletzt. An beiden beteiligten PKW entstand Sachschaden. Gegen den 30-jährigen Unfallverursacher wird ein Ermittlungsverfahren wegen fahrlässiger Körperverletzung gem. § 229 StGB seitens der Polizei Cloppenburg eingeleitet.

