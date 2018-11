POL-CLP: Pressemeldung des PK Friesoythe vom 24.11.2018

Cloppenburg/Vechta (ots) - Pressemeldung des PK Friesoythe vom 24.11.2018

Barßel - Fahren ohne Fahrerlaubnis In Barßel wurde am Freitagnachmittag ein 38 jähriger Mann aus Barßel einer allgemeinen Verkehrskontrolle unterzogen. Dabei wurde festgestellt,dass dieser nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis war. Gegen den Beschuldigten wurde ein Strafverfahren eingeleitet.

Saterland - Führen eines Kraftfahrzeuges unter BTM-Einfluss In Strücklingen befuhr am Freitagabend ein 37 jähriger Mann aus Friesoythe mit seinem PKW öffentliche Straßen. Im Rahmen einer Verkehrskontrolle wurde festgestellt, dass der Fahrer unter dem Einfluss von Cannabis stand. Der Betroffene musste sich einer Blutentnahme unterziehen. Ihm wurde die Weiterfahrt untersagt und ein Ordnungswidrigkeitenverfahren wurde eingeleitet.

Friesoythe - Diebstahl einer Geldbörse im Pflegeheim Im Pflegeheim St. Elisabethhaus in Friesoythe wurde am Freitagnachmittag der Diebstahl einer Geldbörse festgestellt. Ein bislang unbekannter Täter hatte sich in das Zimmer eines Heimbewohners begeben und aus einem unverschlossenen Schrank die Geldbörse mit Bargeld und EC-Karte entwendet. Der Täter wurde durch Pflegekräfte beobachtet. Es soll sich bei dem Täter um einen ca. 180 cm großen, 40 jährigen Mann handeln.

