Cloppenburg/Vechta (ots) - Goldenstedt - Einbruch in Zahnarztpraxis

In der Zeit von Donnerstag, 22. November 2018, 19.00 Uhr, bis Freitag, 23. November 2018, 07.30 Uhr, brachen unbekannte Täter in eine Zahnarztpraxis am Pastors Kamp ein und durchsuchten die Räumlichkeiten nach Wertgegenständen. Es wurde Bargeld entwendet. Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 1000 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Goldenstedt (Tel. 04444/2680) entgegen.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

Maren Otten

Telefon: (04471) 1860-104

E-Mail: pressestelle@pi-clp.polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta, übermittelt durch news aktuell