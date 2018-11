POL-CLP: Pressemeldung für den Bereich Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots) - Essen (Oldb.) - Drogenfund nach Rollerdiebstahl

Zwischen dem 21. November 2018, 12.10 Uhr, und dem 22. November 2018, 09.45 Uhr, wurde ein Roller, der wegen einer Panne liegen geblieben ist, an der Einmündung zur Eichenallee in Brookstreek durch zunächst unbekannte Täter entwendet. Durch polizeiliche Ermittlungen ergab sich am 22. November 2018 der Verdacht, dass das Zweirad sich an einem Wohnhaus in der Straße An der Bahn befinden könnte. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft und Anordnung des Amtsgerichtes Oldenburg wurde das Objekt am Abend des 22. November 2018 durchsucht. Das in Rede stehende Fahrzeug wurde bereits komplett zerlegt aufgefunden und identifiziert. Es konnten zwei Männer im Alter von 25 und 26 Jahren ermittelt werden, gegen die sich nun der Verdacht des Diebstahls richtet. Bei der Durchsuchung der Räumlichkeiten des 25-jährigen Mannes konnten dann 1,2 kg einer Substanz, bei der es sich vermutlich um Marihuana handelt und weitere Gegenstände, die auf ein mögliches Handeltreiben hindeuten können, beschlagnahmt werden. Hinzu kommt, dass der Mann in unmittelbarer Nähe zu dem Fundort eine geladene Schreckschusswaffe lagerte. Wegen des Verdachts des Handeltreibens mit Betäubungsmitteln unter Verwendung von Waffen wurde der Verdächtige vorläufig festgenommen und zur Polizei nach Cloppenburg verbracht. Nach Prüfung der Staatsanwaltschaft Oldenburg bestanden jedoch keine Haftgründe, weshalb der Verdächtige nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wieder entlassen wurde.

