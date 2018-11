Cloppenburg/Vechta (ots) - Vechta - Diebstahl eines Pedelec

Am Donnerstag, 22. November 2018, in der Zeit von 16.00 Uhr bis 17:45 Uhr entwendeten unbekannte Täter in Vechta, Große Straße, ein verschlossenes Damen-Pedelec (Chelsea). Der entstandene Schaden beläuft sich auf 2000 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Vechta (Tel. 04441/9430) entgegen.

Vechta - Brand eines Pkw

Am Donnerstag, 22. November 2018, 11.20 Uhr, geriet in Vechta, Buchholzstraße, während der Fahrt ein Pkw Daimler Chrysler in Brand. Der Brand konnte zunächst mit eigenen Mitteln gelöscht werden. Ein weiteres Ablöschen erfolgte durch die Feuerwehr. Als Brandursache könnte ein technischer Defekt in der Elektronik vorliegen. Die Höhe des entstandenen Sachschadens ist derzeit nicht bekannt.

Visbek - Fahren unter Alkoholeinfluss

Am Donnerstag, 22. November 2018, 21.19 Uhr, befuhr ein 48-Jähriger aus Utzerath (Rheinland-Pfalz) den Corveyweg in Visbek, obwohl er unter Alkoholeinfluss stand. Der Atemalkoholgehalt wurde mit 0,93 Promille gemessen. Die Weiterfahrt wurde untersagt. Außerdem wurde ein Bußgeldverfahren eingeleitet.

Vechta - Fahren ohne Fahrerlaubnis

Am Donnerstag, 22. November 2018, um 18.24 Uhr, befuhr ein 22-Jähriger aus Vechta mit seinem Pkw die Straße "Allerloh" in Vechta, obwohl er nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist. Es wurde ein Strafverfahren eingeleitet und die Weiterfahrt wurde untersagt.

Goldenstedt - Verkehrsunfall

Am Donnerstag, 22. November 2018, 16.49 Uhr, befuhren ein 55-Jähriger aus Goldenstedt mit seinem Kraftrad und eine 58-Jährige aus Goldenstedt mit ihrem Pkw, in genannter Reihenfolge, die Hauptstraße in Goldenstedt. In Höhe der Einmündung "Auf dem Esch" beabsichtigte die Pkw-Fahrerin nach links abzubiegen. Dies erkannte der dahinterfahrende Kraftradfahrer zu spät und fuhr auf, sodass er von seinem Krad stürzte und sich leichte Verletzungen zuzog. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von etwa 1000 Euro.

Vechta - Ladendiebstahl

Am 21. November 2018 entwendeten unbekannte Täter in der Zeit von 13.30 Uhr bis 18.30 Uhr aus einer Bücherei am Bremer Tor etwa 88 Tonie-Hörspielfiguren im Wert von über 1000 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Vechta (Tel. 04441/9430) entgegen.

Steinfeld - E-Bike entwendet

Am 21. November 2018 entwendeten unbekannte Täter in der Zeit von 14.45 Uhr bis 14.55 Uhr ein verschlossenes E-Bike (Pegasus), welches an der Lohner Straße abgestellt war. Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 1700 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Steinfeld (Tel. 05492/2533) entgegen.

Damme - Verkehrsunfallflucht/Zeugenaufruf

Am 22. November 2018 kam es in der Zeit von 17.00 Uhr bis 17.40 Uhr auf dem Parkplatz des Gesundheitszentrums in Damme, Lindenstraße, zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer fuhr beim Einparken gegen den Pkw Audi A4 eines 28-jährigen Dammers. Der Verursacher entfernte sich von der Unfallörtlichkeit, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Es entstand Sachschaden in Höhe von 1000 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Damme (Tel. 05491/9500) entgegen.

