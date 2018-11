POL-CLP: Pressemeldungen des Polizeikommissariat Vechta vom 23.-24.11.2018

Cloppenburg/Vechta (ots) - Vechta - Verkehrsunfallflucht Zeugenaufruf

Am Mittwoch, 21.11.2018, zwischen 06:30 Uhr und 15:30 Uhr kam es an der Straße Kapitelplatz 8, auf dem Parkplatz des Amtsgerichts Vechta, zu einem Zusammenstoß zweier Fahrzeuge. Dabei entstand bei dem, auf dem Parkstreifen abgestellte, Fahrzeug ein Sachschaden. Bei diesem Fahrzeug handelte es sich um einen schwarzen Audi A4. Das andere Fahrzeug flüchtete in unbekannte Richtung und konnte nicht ermittelt werden. Zeugen mögen sich bitte bei der Polizei in Vechta melden.

Damme - Verkehrsunfall mit schwer verletzter Person

Am Freitag, den 22.11.2018 um 13:00 Uhr kam es auf dem Südring in 49401 Damme, Höhe der dortigen Aral Tankstelle, zu einem Verkehrsunfall. Der 26-Jährige Unfallverursacher aus Damme befuhr mit einem VW Transporter die Rottinghauser Straße und beabsichtigte geradeaus auf das Aral Tankstellengelände zu fahren. Der 80-Jährige Geschädigte befuhr mit seinem E-Bike samt Anhänger den Fahrradweg entlang am Südring in Richtung Hunteburger Straße. Auf Höhe der Einfahrt zum Tankstellengelände kam es zum Zusammenstoß der beiden Beteiligten. Der 80-Jährige wurde schwer verletzt und dem hiesigen Krankenhaus zugeführt. Es entstand geringer Sachschaden an beiden Fahrzeugen.

Neuenkirchen-Vörden - Körperverletzung

Am Samstag, den 24.11.2018 gegen 02:30 Uhr kam es auf einer Feierlichkeit am Heerweg zunächst zu einer verbalen Auseinandersetzung zwischen einem 19 jährigen aus Neuenkirchen und einem 20-jährigen aus Holdorf. Im Zuge dieser Auseinandersetzung schlug der Neuenkirchener den Holdorfer. Er wurde leicht verletzt.

Lohne/ Vechta - Diebstahl von Geldbörsen

Am Freitag, 23.11.2018 kam es in den Mittagsstunden zu zwei Diebstählen von Geldbörsen. Gegen 11.45 Uhr war eine 72-jährige Lohnerin in einem Lebensmittelgeschäft in der Lindenstraße in Lohne zum Einkauf. Dort entwendeten Unbekannte aus dem Einkaufskorb ihre Geldbörse. In der Geldbörse befanden sich 800 Euro Bargeld. Gegen 12.45 Uhr kam es dann in Vechta, in der Diepholzer Straße ebenfalls zu einem ähnlichen Vorfall. Hier war eine 72- jährige aus Vechta ebenfalls beim Einkauf in einem Lebensmittelgeschäft. Hier entwendeten Unbekannte aus der mitgeführten Handtasche die Geldbörse der Frau. In dieser befanden sich neben etlichen Dokumenten ca. 155 Euro Bargeld. Aufgrund der örtlichen und zeitlichen Nähe besteht die Möglichkeit, dass es sich um die gleichen Täter handeln könnte. Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen zur Tatzeit gemacht haben werden gebeten, sich mit der Polizei Vechta in Verbindung zu setzen.

Lohne - Verkehrsunfallunfallflucht unter Alkoholeinfluss

Am Samstag, 24.11.2018, gegen 04.20 Uhr, kam es in Lohne, Brägeler Straße zu einem Verkehrsunfall. Ein 18-jähriger aus Steinfeld bog dabei mit seinem PKW BMW von der Lindenstraße aus kommend in die Brägeler Straße ein. Hier kam er von der Fahrbahn ab und prallte frontal in ein dortiges Gebäude. Die entstandene Schadenshöhe schätzt die Polizei Lohne auf etwa 5000 Euro. Nach dem Unfall flüchtete der Fahrzeugführer zunächst, konnte aber durch die eingesetzten Beamten nach kurzer Zeit ermittelt werden. Dabei wurde festgestellt, dass der 18-jähriger deutlich unter Alkoholeinfluss stand. Daraufhin wurde eine Blutprobe entnommen. Der Führerschein wurde beschlagnahmt. Gegen den Mann wurde ein Strafverfahren ein Strafverfahren eingeleitet.

Dinklage - Verkehrsunfall mit einer verletzten Person

Am Freitag, 23.11.2018, gegen 16.20 Uhr kam es in Dinklage, an der Steinfelder Straße zu einem Verkehrsunfall. Eine 13-jährige aus Dinklage wollte die Steinfelder Straße mit ihrem Fahrrad queren. Zu diesem Zeitpunkt befuhr eine 31-jährige aus Dinklage mit ihrem PKW Ford die Steinfelder Straße aus Dinklage kommend in Richtung Brockdorf. Es kam zur Kollision. Die 13-jährige wurde durch den Aufprall leicht verletzt. Es entsteht Sachschaden in Höhe von 50 Euro.

Steinfeld - Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person

Am Freitag, 23.11.2018, 22:10 Uhr, kam es in Steinfeld in der Straße Handwerkshof, Höhe Hausnummer 3, zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein Rollerfahrer leicht verletzt wurde. Der 18-Jährige Unfallverursacher scherte beim Einbiegen in die Straße mit seinem Pkw zu weit aus und kam in den Gegenverkehr. Der 53-Jährige Rollerfahrer konnte daraufhin nicht mehr rechtzeitig bremsen, stürzte auf die Motorhaube des Pkw und wurde hierdurch leicht verletzt. Der Rollerfahrer wurde in ein Krankenhaus verbracht. An den Fahrzeugen entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 1500EUR.

Rückfragen bitte an:

Polizeikommissariat Vechta

Tel.: 04441/943-0

oder ab Montag 26.11.2018 über

Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

Pressestelle

Telefon: 04471/1860-104

E-Mail: pressestelle@pi-clp.polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta, übermittelt durch news aktuell