POL-CLP: Pressemeldung des PK Friesoythe vom 24.11.2018

Pressemeldung des PK Friesoythe vom 24.11.2018

Barßel - Verkehrsunfallflucht In der Nacht zum 24.11.2018 wurde ein in Barßel auf dem Parkstreifen an der Westmarkstraße gegenüber dem Parkplatz des Hallenbades abgestellter Sattelauflieger von einem bislang unbekannten Fahrzeug gestreift. Dabei wurde in einer Höhe von 180-290 cm die Plane im hinteren Bereich aufgerissen. An der Unfallstelle wurden Holzreste ( Baumrinde ) gefunden. Möglicherweise hatte der flüchtige Fahrzeugführer Holz geladen. Hinweise bitte an die Friesoyther Polizei unter der Telefonnummer 0449193160.

Pressemeldung gefertigt von PKK Schedemann. Stand: 14.00 Uhr

