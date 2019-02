Feuerwehr Gladbeck

FW-GLA: Bombenentschärfung in der Gladbecker Innenstadt

Gladbeck (ots)

Bei Sondierungsarbeiten an der Postallee in Gladbeck - Mitte wurde ein Blindgänger aus dem 2. Weltkrieg gefunden. Gegen 14:00 Uhr wird heute die 5-Zentner-Bombe im Gladbecker Innenstadtbereich entschärft. Betroffen sind etwa 1500 Anwohner. Das Ordnungsamt und die Feuerwehr der Stadt Gladbeck koordinieren die gesamte Evakuierung. Unterstützt wird diese Maßnahme durch das DRK Gladbeck. Sammelpunkt für alle betroffenen Bürger ist die Stadtbücherei. Die Feuerwehr hält Sie an dieser Stelle über weitere Maßnahmen auf dem Laufenden.

