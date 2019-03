Feuerwehr Gladbeck

FW-GLA: Sturmtief hält die Feuerwehr auf Trab

Gladbeck (ots)

Der heutige Samstag war für die Feuerwehr Gladbeck ein einsatzreicher Tag. Das Sturmtief hat für zahlreiche Einsätze im Stadtgebiet gesorgt. Ab ca. 16:15 Uhr waren alle hauptamtlichen und ehrenamtlichen Kräfte der Feuerwehr Gladbeck ununterbrochen im Einsatz. Insgesamt sind die Einsatzkräfte zu 26 Einsätzen ausgerückt. Mehrere Bäume sind umgestürzt und Dachziegel drohten von Dächern zu fallen. Auf der Bottroper Straße ist die Straßenbeleuchtung durch einen herunterfallenden Ast abgerissen worden, so dass eine Elektrofachfirma die Stromleitungen spannungsfrei schalten musste. Auf der Ellinghorster Straße drohte ein Baum auf eine Freileitung und auf die Straße zu stürzen. Der örtliche Energieversorger musste vor dem Einsatz der Feuerwehr die Stromleitung spannungsfrei schalten. An einem Waldweg an der Beckerathstraße ist ein Baum auf mehrere Fernleitungen gefallen. Der Betreiber der Fernleitungen hat die Leitungen abgeschiebert und entleert. Es ist kein Produkt ausgetreten. (DA)

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Feuerwehr Gladbeck

Einsatzleitdienst

Tel.: 02043 99 - 2362





Telefon: 02043 / 99 - 2362

E-Mail: maik.koschewitz@stadt-gladbeck.de

Original-Content von: Feuerwehr Gladbeck, übermittelt durch news aktuell