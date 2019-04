Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Unfall aufgrund von Straßenglätte

Northeim (ots)

Northeim, B 241, zwischen Höckelheim und Moringen, Samstag, 13.04.19, 07.55 Uhr Northeim (schw) - Am Samstag, 13.04.19, 07.55 Uhr befuhr ein 19-jähriger Kraftfahrzeugführer mit seinem Pkw VW Polo die B 241 aus Moringen kommend in Richtung Northeim. In Höhe der Abzweigung Berwartshausen geriet der 19-jährige mit seinem Pkw vermutlich aufgrund winterglatter Fahrbahn ins Schleudern und kam im angrenzenden Straßengraben zum Stehen. Durch den Unfall wird der Kraftfahrzeugführer leicht verletzt und zur Behandlung in das Krankenhaus Northeim verbracht. An dem Pkw entstand ein Schaden in Höhe von ca. 1500,-EUR Die Straßenmeisterei Uslar wurde mit der Reinigung der Fahrbahn von den ausgelaufenen Betriebsstoffen beauftragt.

