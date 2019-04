Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Unfall mit Radfahrer

Northeim (ots)

Northeim, Friedrich-Ebert-Wall, Freitag, 12.04.19, 09.50 Uhr Northeim (schw) - Am Freitag, 12.04.19, 09.50 Uhr befuhr ein 28-jähriger Pkw Fahrer aus Nörten-Hardenberg mit seinem Citroen Berlingo die Rückingsallee aus Rtg. Ruhmestraße kommend in Rtg. Mühlenstraße. Im Kreuzungsbereich Rückingsallee / Friedrich-Ebert-Wall wollte der 28-jährige nach rechts in den Friedrich-Ebert-Wall einbiegen und missachtete den Vorrang des Fahrradfahrers, der den Friedrich-Ebert-Wall bei Grünlicht überqueren wollte. Auf dem Überweg kam es zum Zusammenstoß zwischen dem Pkw und dem Fahrradfahrer, wodurch der Fahrradfahrer zu Fall kam und sich leicht verletzte. Der Kraftfahrzeugführer des Pkw muss sich nun wegen fahrlässiger Körperverletzung und der Missachtung des Vorranges an Überwegen verantworten. Nenneswerte Schäden entstanden an den Fahrzeugen nicht.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Northeim

Pressestelle



Telefon: 05551/7005 200

Fax: 05551/7005 250

E-Mail: pressestelle@pi-nom.polizei.niedersachsen.de

http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_northeim/

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell