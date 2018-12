POL-PPRP: Oppau - Kneipengänger ausgeraubt

Ludwigshafen (ots) - Am Morgen des 08.12.2018 machte sich ein Kneipengast auf die Suche nach einem Taxistand. Zwei bisher unbekannte Männer versprachen ihm zu helfen. Im Bereich des Ostrings zwangen sie ihn jedoch unter Gewaltanwendung seine Wertegenstände auszuhändigen. Bei den Tätern soll es sich vermutlich um zwei Personen osteuropäischer Herkunft handeln, einer sei 25-30 Jahre alt, schlank und habe dunkle kurze Haare, der zweite sei etwa 30-35 Jahre alt und habe ebenfalls dunkles kurzes Haar. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Ludwigshafen 2 unter der Telefonnummer 0621/963-2222 oder per Mail an piludwigshafen2@polizei.rlp.de entgegen.

