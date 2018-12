POL-PPRP: Oggersheim - In Wohnung eingebrochen

Ludwigshafen (ots) - Während die Bewohner nicht zu Hause waren drangen unbekannte Täter in den Abendstunden des 08.12.2018 über die Terrasse in ein Einfamilienhaus in der Verschaffeltstraße in Oggersheim ein. Aus dem Haus entwendeten sie Goldschmuck und einen größeren Bargeldbetrag. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Ludwigshafen 2 unter der Telefonnummer 0621/963-2222 oder per Mail an piludwigshafen2@polizei.rlp.de entgegen.

