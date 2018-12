POL-PPRP: (Ludwigshafen) - Randalierer im Krankenhaus landet im Polizeigewahrsam

Ludwigshafen (ots) - Einen 32 Jahre alten Mann mussten die Beamten der Polizeiinspektion Ludwigshafen 1 am frühen Morgen des 09.12.2018 in Gewahrsam nehmen. Er randalierte zuvor in der Notaufnahme des Marienkrankenhauses. Eigentlich sollte er medizinisch versorgt werden, da er zuvor Opfer einer Köperverletzung wurde. Sein zahlreicher Genuss von Alkoholika tat wohl sein nötiges bei, um dieses Verhalten an den Tag zu legen. Statt im gemütlichen Krankenhausbett verbrachte er somit ein paar Stunden in der Gewahrsamszelle der Polizei.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Rheinpfalz



Telefon: 0621-963-0

E-Mail: pprheinpfalz.presse@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pp.rheinpfalz



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell