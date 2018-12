POL-PPRP: Ludwigshafen - Weihnachten vorgezogen

Ludwigshafen (ots) - Ein frühes Weihnachtsgeschenk wollte sich am 08.12.2018 ein achtjähriger Junge aus Ludwigshafen machen, in dem er einen Kugelschreiber sowie ein Parfüm in einem Ladengeschäft im Rathauscenter entwendete. Der Ladendetektiv ertappte ihn hierbei auf frischer Tat. Er wurde im Anschluss an seine sichtliche überraschte Mutter überstellt. Ob trotzdem Geschenke unter dem Weihnachtsbaum auf ihn warten werden, bleibt offen.

