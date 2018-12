POL-PPRP: Friesenheim - Vorderrad entwendet

Ludwigshafen (ots) - Bereits am Montag, den 03.12.2018, war ein unbekannter Täter scheinbar auf der Suche nach einem Ersatzreifen. In der Ebertstraße in Friesenheim wurde er fündig und demontierte ein einzelnes Vorderrad an einem grauen Peugeot, wodurch der PKW leicht beschädigt wurde. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Ludwigshafen 2 unter der Telefonnummer 0621/963-2222 oder per Mail an piludwigshafen2@polizei.rlp.de entgegen.

