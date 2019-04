Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Alsdorf - Verkehrsunfall Sachschaden

Betzdorf (ots)

Ein 53-Jähriger hat sich am Donnerstagnachmittag auf der Landesstraße 280 zwischen Alsdorf und Schutzbach mit seinem Pkw überschlagen. Er konnte sich selbst aus seinem Fahrzeug befreien und wurde nicht verletzt. Der 53-Jährige war aus Richtung Daaden kommend in Richtung Alsdorf gefahren. Auf nasser Fahrbahn geriet das Fahrzeug ins Rutschen und drehte sich um 360 Grad. Anschließend kollidierte das Fahrzeug mit einem am rechten Fahrbahnrand befindlichen hohen Bordstein und einer Felsböschung. Der Pkw überschlug sich und kam auf dem Dach zum Liegen. Der Sachschaden wird auf ca. 4.000 Euro geschätzt.

