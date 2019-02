Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Weil am Rhein: Mann bricht vor dem Polizeirevier zusammen - Opfer eines Überfalls? - Polizei sucht Zeugen!

Freiburg (ots)

Am Montag ist ein Mann in Weil am Rhein auf der Straße vor dem dortigen Polizeirevier zusammengebrochen. Kurz vor 17:00 Uhr wurde der Rettungsdienst verständigt, da zuerst von einem medizinischen Notfall ausgegangen wurde. Wie der 63-jährige später in seiner Befragung angab, soll ihm sein Bargeld aus dem Geldbeutel geraubt worden sein. Der Mann kam gegen 16:30 Uhr mit der Tram in Weil am Rhein an, um einzukaufen. Von der Haltestelle ging er auf dem Fußweg in Richtung des Einkaufszentrums Insel und will dort von drei jungen dunkelhäutigen Männern angesprochen worden sein. Diese hätten ihn umringt. Er habe diese weggeschickt und überquerte die Basler Straße am Schlaufenkreisel in Richtung Innenstadt. Kurz drauf habe er plötzlich einen Schlag verspürt, ging zu Boden und verlor das Bewusstsein. Erst im Rettungswagen kam er wieder zu sich. Dort stellte er dann fest, dass das Bargeld aus seinem Geldbeutel fehlte. Die weiteren Ermittlungen hat das Kriminalkommissariat Lörrach übernommen und sucht Zeugen. Wer hat einen solchen Vorfall beobachtet? Wem sind die drei jungen Männer aufgefallen? Auffällig war an diesen, dass sie Militärparkas getragen haben sollen. Sachdienliche Hinweise werden unter der Telefonnummer 07621 176-0 entgegen genommen.

