Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Laufenburg (2 Meldungen): Einbruch in Firma - Bargeld aus Tresor gestohlen

Lampen in der Fußgängerunterführung beschädigt - Polizei bittet um Hinweise!

Freiburg (ots)

Laufenburg: Einbruch in Firma - Bargeld aus Tresor gestohlen

Zu einem Einbruch in ein Betriebsgebäude kam es in der Nacht zum Montag in Laufenburg-Luttingen. Unbekannte Täter brachen eine massive Stahltüre auf und gelangten so in das Gebäude in der Feldgrabenstraße. Aus einem Tresor stahlen sie das Bargeld in Höhe von mehreren hundert Euro. Der verursachte Schaden am Gebäude liegt bei rund 1000 Euro. Die Tatzeit kann auf Montag zwischen 00:00 Uhr und 00:45 Uhr eingeschränkt werden. Um sachdienliche Hinweise bittet der Polizeiposten Laufenburg, Tel. 07763 9288-0.

Laufenburg: Lampen in der Fußgängerunterführung beschädigt - Polizei bittet um Hinweise!

Bereits in den letzten Wochen haben Unbekannte die Lampen in einer Fußgängerunterführung in Laufenburger Ortsteil Rhina absichtlich zerstört. Die Schadenshöhe könnte in die Tausenden gehen, wenn nicht nur die Abdeckung ersetzt werden kann, sondern statt dessen die gesamte Beleuchtung ausgetauscht werden muss. Insgesamt wurden acht Lampen im Zeitraum vom 04. bis 12.02.2019 beschädigt. Betroffen war die Unterführung in der Säckinger Straße in Höhe der Schulstraße. Sachdienliche Hinweise nimmt der Polizeiposten Laufenburg, Tel. 07763 9288-0, entgegen.

Medienrückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Freiburg

Pressestelle

Mathias Albicker

Telefon: 07741 / 8316 - 201

E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell