Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Freiburg-Wiehre: 16-Jährige sexuell belästigt - Zeugen gesucht!

Freiburg (ots)

Am Montagmittag (18.02.2019) kam es gegen 14:15 Uhr im Freiburger Stadtteil Wiehre zu einer sexuellen Belästigung einer jungen Frau. Der unbekannte Täter hatte die Jugendliche zunächst im Bereich der Johanniskirche angesprochen, die dort fußläufig unterwegs war. Obwohl sie den Mann abgewiesen hatte, lief er weiter hinter ihr her. Als der unbekannte Täter ihr dann von hinten mit seiner Hand an ihre Gesäßseite fasste, stieß sie ihn aktiv weg und konnte sich in eine Straßenbahn begeben, mit der sie nach Hause fuhr. Der unbekannte Täter flüchtete in unbekannte Richtung. Der unbekannte Täter wird wie folgt beschrieben: männlich, circa 20 bis 25 Jahre alt, ca. 172cm groß, kräftige Statur, europäisches Aussehen, dunkle oder braune schulterlange Haare, auffällige Zahnlücke im Bereich der oberen Schneidezähne. Er sprach Deutsch ohne Akzent, trug eine Jeanshose, bunte Turnschuhe und führte einen bunten Rucksack mit sich. Hinweise auf den unbekannten Täter oder die Tat können der Kriminalpolizei, Tel.: 0761/882-5777, mitgeteilt werden.

