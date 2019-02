Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Waldkirch: Schlangenlinien wegen Handy

Waldkirch: Schlangenlinien wegen Handy

Am Montagabend, es war etwa 19:40 Uhr, fuhr ein Mann mit seinem Fahrzeug auf der B 294 hinter einem BMW mit Freiburger Nummernschild her. Dieses Auto fuhr zwischen Elzach und Waldkirch wohl in auffälligen "Schlangenlinien" und wurde immer wieder mal völlig grundlos sehr langsam. Der Zeuge konnte beobachten, dass der BMW-Fahrer ein Mobiltelefon in der Hand hielt, was offensichtlich der Grund für dessen gefährliche Fahrweise war. Die Polizei stoppte den grauen, etwa fünf Jahre alten Dreier-BMW, dessen Fahrer allerdings nicht telefoniert haben will. Wer in diesem Zusammenhang auch Beobachtungen gemacht hat, möge sich mit der Polizei Waldkirch in Verbindung setzen. Telefon: 07681/4074-0.

