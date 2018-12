POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 05.12.2018 mit Berichten aus dem Hohenlohekreis

Heilbronn (ots) - Forchtenberg: Riskant überholt, Unfall verursacht - Zeugen gesucht

Zu einem Verkehrsunfall kam es am Dienstag, um circa 18.20 Uhr auf der L 1045 in Fahrtrichtung Sindringen. Die 22-jährige Fahrerin eines Smarts überholte einen vor ihr fahrenden Lkw. Inmitten des Überholvorganges kam ihr ein Ford einer 22-Jährigen ordnungsgemäß entgegen. Um einen Zusammenstoß zu vermeiden bremste die Fahrerin des Fords stark ab und lenkte ihr Fahrzeug nach rechts in den Grünstreifen. Die Fahrerin des Smarts führte daraufhin ihre Fahrt fort und entfernte sich von der Unfallörtlichkeit. An dem Fahrzeug des Fords entstand Sachschaden in Höhe von circa 1.000 Euro. Die Polizei sucht nun Zeugen insbesondere den Lkw-Fahrer der von der Unfallverursacherin überholt wurde. Hinweise werden unter der Telefonnummer 07940 9400 an das Polizeirevier Künzelsau erbeten.

