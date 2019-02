Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Bad Säckingen: Aufgebrochene Spendenkassette gefunden - Polizei bittet um Hinweise!

Freiburg (ots)

Am Montagmittag hat ein Passant in Bad Säckingen in einem Parkhaus eine aufgebrochene Spendenkassette gefunden. Gegen 16:45 Uhr wurde die Geldkassette am Zugang zum Parkhaus vom Schützengarten her entdeckt. Sie wies deutliche Aufbruchspuren auf. Offenbar war das darin enthaltene Münzgeld entwendet worden. Die Spendenkassette ist mit der Aufschrift des "Deutschen Kinderhilfswerk" versehen. Bislang konnte diese keiner Straftat zugeordnet werden. Wem eine solche Spendenbox gestohlen wurde, wird gebeten, sich beim Polizeirevier Bad Säckingen (Kontakt 07761 934-0) zu melden.

