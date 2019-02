Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Schopfheim: Unter Drogeneinfluss am Steuer

Freiburg (ots)

Ein Mann hat am Montagmorgen unter Drogeneinfluss ein Auto gefahren und geriet in eine Verkehrskontrolle. Der 18-jährige war gegen 10:45 Uhr in der Schwarzwaldstraße angehalten worden. Da er auffällige Symptome zeigte, die auf eine Drogenbeeinflussung hindeuteten, wurde mit ihm ein Schnelltest gemacht. Dieser war positiv auf THC, weshalb er mit zur Blutprobe musste, um die genaue Beeinträchtigung feststellen zu können. Die Weiterfahrt wurde unterbunden.

