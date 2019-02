Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Folgemeldung zu "Bernau: Drei Kinder verunglücken beim Rodeln - 5-jährige kommt mit Rettungshubschrauber in Klinik" - Kinder sind zu Hause

Die verunglückten Kinder sind wieder zu Hause. Sie konnten die Krankenhäuser verlassen. Entgegen der ersten Meldung war das Mädchen acht Jahre alt und es waren auch keine Geschwister. Die Ermittlungen zum genauen Geschehensablauf sind im Gange.

Bisherige Meldung:

Am Samstagmorgen sind drei Kinder beim Rodeln auf der Skipiste in Bernau schwer verunglückt. Alle drei wurden verletzt, ein 5-jähriges Mädchen wurde mit dem Rettungshubschrauber in eine Klinik verlegt. Gegen 11:20 Uhr waren die drei Geschwister auf einem Schlitten den Hang hinuntergefahren. Sie prallten gegen eine Schneeaufschüttung, wobei sich alle Drei verletzten. Während zwei der Kinder mit dem Rettungsdienst in umliegende Krankenhäuser kamen, musste das Mädchen mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen werden.

