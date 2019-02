Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Wehr: Gartenstühle angezündet

Freiburg (ots)

Am Sonntag haben Unbekannte in Wehr Gartenstühle angezündet, die vor einem Imbiss abgestellt waren. Der Vorfall spielte sich am Bahnhofsplatz ab. Gegen 12:50 Uhr sahen Anwohner eine Gruppe junger Menschen, die die Tat ausführte und offensichtlich den untersten Stuhl der insgesamt sechs gestapelten Stühle anzündete. Das Feuer griff auf die anderen Stühle über, konnte jedoch noch rechtszeitig von Anwohnern gelöscht werden, bevor es weiteren Schaden anrichten konnte. Dabei wurden die Schuhe eines Helfenden beschädigt. Es entstand an den Stühlen und an einem Gartentisch ein Schaden in Höhe von ca. 250 Euro. Auf sachdienliche Hinweise hofft der Polizeiposten Wehr, Tel. 07762 8078-0.

Medienrückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Freiburg

Pressestelle

Mathias Albicker

Telefon: 07741 / 8316 - 201

E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell