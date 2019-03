Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Einbruch - Friseurgeschäft an Gebäudekomplex aufgebrochen

Löhne (ots)

(um) In der Nacht zum Donnerstag (14.03.) brachen bislang unbekannte Täter in ein Friseurgeschäft an der Rathausstraße ein. Die Täter versuchten eine Verbindungstür in dem Gebäudekomplex zu überwinden. Dies misslang nach jetzigem Ermittlungsstand jedoch. Die engere Tatzeit wird von abends 20:00 Uhr bis etwa 01:55 Uhr in der Nacht liegen. Die Spurensuche der Kriminalpolizei erfolgte noch in der Nacht. Der bislang bekannte Schaden beläuft sich auf mehrere hundert Euro. Hinweise werden an das Kriminalkommissariat in Herford unter der Telefonnummer 05221-8880 erbeten.

