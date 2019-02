Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Kirchen - Glättebedingte Verkehrsunfälle

Betzdorf (ots)

Am Dienstagmorgen kam es im Bereich der Verbandsgemeinde Kirchen zu insgesamt vier Verkehrsunfällen, welche auf glatte Straßen zurückzuführen waren. Gegen 07:45 Uhr hatte sich ein Pkw im Brachbacher Ahligsweg überschlagen. Es entstand erheblicher Sachschaden, aber glücklicherweise wurde niemand verletzt. Gegen 08.00 Uhr kam es zu drei unabhängigen Unfällen in Kirchen, Bereich Rußloch. Drei Pkw-Fahrer hatten in der Straße Rußloch die Kontrolle über ihre Fahrzeug verloren. Es hatte sich aufgrund Regen bei kalten Temperaturen Blitzeis gebildet, so dass die Pkw nicht mehr zu kontrollieren waren. Die Pkw kollidierten mit den Fahrbahnbegrenzungen und es entstand jeweils leichter Sachschaden.

