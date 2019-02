Polizeidirektion Neuwied/Rhein

Altenkirchen (ots)

Der Polizei Altenkirchen wird der Einbruch in ein Gebäude in der Bismarckstraße in Oberdreis gemeldet. Hierbei handelt es sich um ein ehemaliges Hotel, welches sich derzeit im Umbau befindet. Unbekannte haben sich im Zeitraum vom 18.02.2019 bis zum 19.02.2019 unberechtigt Zugang verschafft. Die Ermittlungen u.a. hinsichtlich des Stehlgutes dauern an. Hinweise an die Polizei in Altenkirchen.

Am 20.02.2019 gegen 00:15 Uhr wurde bei einer Verkehrskontrolle im Bereich Rettersen bei einem 21-jährigen PKW-Fahrer aktueller Betäubungsmitteleinfluss festgestellt. Ein durchgeführter Test bestätigte den Verdacht, zusätzlich konnten entsprechende Beweismittel gefunden werden. Die Weiterfahrt wurde unterbunden, eine Blutprobe entnommen und die notwendigen Verfahren eingeleitet.

