Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Dieb geschnappt

Kaiserslautern (ots)

Am Samstagvormittag versuchte ein 42-Jähriger ein Fahrrad in der Eisenbahnstraße zu klauen. Der Mann war gerade dabei das Kettenschloss zu durchtrennen, als ihn der Besitzer des Fahrrads erwischte. Unvermittelt flüchtete der 42-Jährige in Richtung Pirmasenser Straße. Der 17-jährige Besitzer konnte jedoch den Dieb mit seinem Handy fotografieren. Die Polizisten erkannten anhand des Fotos den amtsbekannten Mann. Gegen ihn wird nun ermittelt.

