Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Abbiegevorgang übersehen - Unfall

Northeim (ots)

Northeim, Hannoversche Straße, Freitag, 12.04.19, 07.30 Uhr Northeim (schw) - Am Freitag, 12.04.19, gegen 07.30 Uhr befuhr ein 20-jähriger Northeimer mit seinem Pkw Opel Corsa die Hannoversche Straße in Northeim / Hohnstedt in Richtung Einbeck. In Höhe der Siedlerstraße wollte er in diese nach links einbiegen und musste verkehrsbedingt anhalten. Dieses übersah ein 39-jähriger Northeimer, der sich mit seinem VW Caddy hinter dem Opel befand und fuhr auf den Pkw des 20-jährigen auf. Ein nachfolgender 52-jähriger Geboldehäuser bemerkte das Bremsmanöver des vorausfahrenden ebenfalls zu spät und stieß mit seinem Audi A3 gegen den Caddy des 39-jährigen. Ein im Pkw des 20-jährigen Northeimers befindlicher 32-jähriger Beifahrer aus Northeim wurde durch die Wucht des Aufpralls leicht verletzt. Insgesamt entstand ein Schaden in Höhe von ca. 7500,- EUR

