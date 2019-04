Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Verkehrsunfall mit leicht verletzter Person

Bad Gandersheim (ots)

Kalefeld (hi), Bundesstr. 445, Höhe Einmündung Kreisstr. 602 Unfallzeit: 13.04.2019, 12.50 Uhr

46jährige Fahrzeugführerin befährt die Kreisstr. 602 von Sebexen kommend in Richtung Bundesstr. 445. Im Enmündungsbereich zur Bundesstr. will sie nach links in Richtung Echte abbiegen. Hierbei übersieht sie den vorfahrtberechtigten 18jährigen Fahrzeugführer, welcher auf der B 445 in Richtung Echte fährt. Aufgrund guter Reaktion lenkt er seinen Pkw nach rechts auf den Grünstreifen und kann einen Zusammenstoß vermeiden. Er trifft allerdings dabei einen Verkehrsleitpfahl welcher leicht beschädigt wird, aber funktionsfähig bleibt. Durch die Berührung mit dem Leitpfahl wird sein Pkw beschädigt. Der Schaden am Fahrzeug beträgt etwa 500 Euro.

