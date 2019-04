Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Baugerätschaften von Betriebsgelände entwendet

Northeim (ots)

Northeim, Hillerser Straße, Freitag, 12.04.19, 15.00 Uhr - Samstag, 13.04.19, 06.55 Uhr

Northeim (schw) - Am Samstag, gegen 07.00 Uhr zeigte ein 56-jähriger Northeimer einen Einbruch in ein, in der Hillerser Straße in Northeim gelegenes Unternehmen an. Der Meldende gibt an, am Freitag, 12.04.19, gegen 15.00 Uhr das Betriebsgelände der Firma verlassen zu haben. Als er am Samstag, 13.04.19, gegen 06.55 Uhr wieder zurückkehrte, stellte er fest, dass bislang unbekannte Täter sich zunächst gewaltsam Zutritt zum Gelände der Firma und anschließend zu einem, auf dem Gelände befindlichen Container verschafften. Mehrere, in dem Container aufbewahrte Baugerätschaften wurden entwendet, wodurch insgesamt ein Schaden in Höhe von ca. 4500,- EUR entstand. Zeugen, die in dem genannten Zeitraum verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten sich mit der Polizei in Northeim in Verbindung zu setzen.

